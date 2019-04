La ricetta "green" - Frittelle di zucchine

La zucchina è un ortaggio originario dell’America Latina e la sua coltivazione ha iniziato a diffondersi in Europa nel sedicesimo secolo; se è vero dunque che la cucurbita pepo nasce sugli altipiani del Messico i primi a cucinarla furono gli aztechi. Il sapore della zucchina è delicato e la particolare neutralità l’ha resa da sempre un vegetale versatile da utilizzare in tantissime preparazioni, non solo salate ma anche dolci; è stato proprio il suo sapore a fare della zucchina un prezioso jolly della gastronomia, un supplemento di gusto e di colore al servizio di ingredienti dal carattere più deciso. Ma è nei fritti e nelle frittate, che l’umile zucchina è protagonista: come nella scapece, dove, marinata con aglio e erbe aromatiche rivela indiscutibili profumi e sapori. Ecco una delle ricette proposte da Silvia Strozzi nell'inseto Gusto Light oggi sulla Gazzetta di Parma.

LA RICETTA

FRITTELLE DI ZUCCHINE

INGREDIENTI

500 g di zucchine grattuggiate

60 ml di latte

2 uova

150 g di farina

2 cipollotti

1 limone

qualche rametto di aneto, olio per friggere

PREPARAZIONE

mettete a scaldare l’olio in una padella, intanto mescolate le uova e il latte in una ciotola, aggiungete la farina e mescolate fino a che non avrete una pastella liscia. Aggiungete le zucchine grattuggiate, i cipollotti affettati finemente, l’aneto. Aggiustate di sale. Con un cucchiaio prelevate il composto e friggetelo nell’olio bollente, girandolo fino a che non avrete delle frittelle dorate. Toglietele dall’olio e lasciatele asciugare su carta assorbente, servite immediatamente con alcune fettine di limone.

Difficoltà 2

Tempo 30 minuti