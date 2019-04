La ricetta della domenica - Delizia alle fragole

Ecco cosa propone oggi l'amica Peppa nell'inserto La domenica. "Questa torta me l'ha insegnata Claudia, una vicina di casa, quando ero ragazzina. A quei tempi la facevo sempre, poi è andata nel dimenticatoio. Oggi l'ho rifatta per sentire se era buona come la ricordavo. È un dolce molto fresco, goloso e leggero, preparato con tante fragole e una base di biscotti secchi. Va servito principalmente come dessert da fine pasto".

INGREDIENTI

PER LA BASE:

Gr 200 biscotti secchi

Gr 30 burro

Gr 80 crema di cioccolato

PER LA CREMA DI FRAGOLE:

gr 700 fragole più alcune per decorare

gr 90 zucchero

Il succo di un limone

1 bustina di vaniglia

Gr 45 fecola di patate

PREPARAZIONE

Tritiamo i biscotti, uniamo il burro fuso e la crema di cioccolato. Distribuiamo il composto in uno stampo di cm 26 foderato con la carta forno bagnata e strizzata. Schiacciamo con le mani e facciamo aderire per bene sul fondo e sui bordi della tortiera. Poniamo in frigorifero. Ora prepariamo la crema di fragole frullandole con il succo del limone e lo zucchero. Versiamo in un pentolino insieme alla vaniglia e alla fecola e portiamo ad ebollizione sino a che la crema si sarà addensata. La versiamo sulla base di biscotti e, quando è tiepida, la trasferiamo in frigorifero per 2 ore. Poco prima di servirla tagliamo le fragole rimaste a fettine o pezzetti che distribuiremo armoniosamente sulla torta per decorare.

COSTO DEL PIATTO: 12