Incidente sul lavoro in un'azienda agricola di Roccabianca in strada Mano. Un lavoratore di origine indiana, 36 anni, è precipitato dal tetto della stalla per cause ancora in corso di accertamento. Sono intervenuti il 118 e i Carabinieri. L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso al Maggiore dove è in gravi condizioni per un trauma cranico.