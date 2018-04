Andrea Manici costretto a dire addio

Andrea Manici ha detto addio al rugby. Il tallonatore, maglia azzurra per 16 volte, elemento delle Zebre Rugby Club, è stato tradito da un ginocchio a nemmeno 28 anni."Non è facile lasciare così presto uno sport che mi ha dato moltissimo – ha detto -. Il rugby mi ha insegnato a non arrendermi, ma anche a capire quando è il momento di prendere la giusta decisione. Questo per me è quel momento".A costringere l'avanti parmigiano ad abbandonare la palla ovale le numerose complicazioni nel decorso post-operatorio per la ricostruzione del crociato nell'inverno del 2016, tali da impedirgli un regolare rientro sul campo nonostante il grande impegno profuso dall'atleta nel tentativo di completare con successo il percorso di recupero