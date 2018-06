E' morto Vittorio Rossi

Il rugby modenese è in lutto per la morte di Vittorio Rossi, co-fondatore ed ex presidente del Modena Rugby. L’avvocato Rossi è deceduto all’età di 80 anni, lasciando un grande vuoto in tutti i rugbysti modenesi.Pioniere della pallaovale a Modena, nel 1965 insieme all’amico ed ex compagno di squadra Luciano Zanetti ha fondato l'A.S. Modena Rugby, per dare una struttura al movimento e in particolare al settore giovanile. Nel corso degli anni Rossi ha ricoperto il ruolo di consigliere e per un periodo ha assunto anche la carica di presidente, restando sempre legato ai colori del Modena Rugby.I funerali di Vittorio Rossi si terranno in forma privata venerdì 8 giugno alle 14 nella chiesa del Seminario di Finale Emilia.