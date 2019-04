Ecco le semifinaliste del Pro 12

Si è chiusa sabato scorso la regular season del Top 12, il campionato italiano di rugby: gli ultimi 80 minuti sono serviti ad ufficializzare l'ordine delle quattro semifinaliste, ma non la seconda squadra retrocessa in Serie A. Per quanto riguarda la zona playoff, il Kawasaki Robot Calvisano ha battuto il Valorugby Emilia 21-16, con i bresciani che hanno chiuso al primo posto e i reggiani al quarto, una coincidenza che porterà le due squadre a riaffrontarsi nella doppia semifinale. Era già sicuro del secondo posto invece il Femi-Cz Rovigo, travolgente in casa contro il San Donà (43-16) in quella che è stata l’ultima partita da professionista di Joe Van Niekerk (che non disputerà la fase finale per scelta tecnica), mentre il Petrarca Padova, campione d'Italia in carica, ha conquistato il terzo posto battendo 27-24 le Fiamme Oro di Simone Favaro (all'ultima partita da professionista).



La fase finale del Pro 12, le cui semifinali si disputeranno nei prossimi due weekend, è stata presentata ai media nella giornata di lunedì 29 a Milano, nel centro di produzione Rai di Corso Sempione. L'occasione è stata utile sia per un "in bocca al lupo" rivolto ad allenatori e capitani da parte del presidente federale Alfredo Gavazzi, sia per presentare due nuove partnership che hanno come obiettivo quello di aumentare la popolarità del campionato italiano: la prima, prettamente pubblicitaria, è la sponsorizzazione del torneo da parte di Peroni (già da tempo partner commerciale della Nazionale), che sarà così il "Title sponsor" del Top 12 fino al 2021. La seconda, invece, coinvolge proprio il servizio televisivo di Stato, rappresentato nell'occasione dal direttore di Rai Sport Auro Bulbarelli, che garantirà dirette e differite di semifinali e finale del campionato, sia in Tv sia sulla piattaforma web della Rai. Lo stesso Bulbarelli ha poi confermato che c'è una trattativa in corso per l'acquisizione dei diritti di trasmissione della Coppa del Mondo che si giocherà in Giappone nel prossimo autunno, precisando però che nulla è ancora definito né ufficiale.



Tornando al campionato, è doveroso parlare della sfida salvezza tra Verona e Lazio: nell'ultima giornata, i biancocelesti hanno battuto 36-31 il già retrocesso Valsugana Padova e, grazie al punto bonus offensivo, hanno agguantato in classifica proprio i veronesi, contemporaneamente sconfitti (con bonus difensivo) a Viadana per 24-20. Le due squadre, come vuole il regolamento, si sfideranno così in uno spareggio che deciderà in modo definitivo chi resterà nel Top 12 e chi scenderà in Serie A: la data dell'incontro sarà ufficializzata nei prossimi giorni dalla Federazione.