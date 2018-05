Maxi operazione antidroga, duro colpo al "mercato" di Salso e Fidenza

Un vasto giro di droga è stato sgominato dai carabinieri in provincia di Piacenza, ma buona parte del mercato coinvolto era quello della zona di Salso e Fidenza. Sono in tutto oltre venti i provvedimenti nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, con l’aggravante della vendita a minorenni: 12 misure cautelari in carcere, cinque arresti domiciliari, sei tra obblighi e divieti di dimora, più nove denunce a piede libero. Uno di questi è stato fermato proprio a Fidenza.

Documentante durante le indagini dei carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola 300 cessioni al giorno per 150 assuntori abituali, 20 studenti, tra i quali molti ragazzini. La compravendita avveniva in due noti locali di Fiorenzuola d’Arda. Gli spacciatori sono accusati di aver offerto cocaina, eroina e hascish, di aver nascosto la droga negli spazi comuni dei condomini dove abitavano o di averla sotterrata in aree verdi, lontano da occhi indiscreti. La cocaina, secondo i carabinieri, era di buona qualità e veniva venduta a 80-90 euro al grammo, mentre l’eroina a 30 e l’hascisc a 10.