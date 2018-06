Bimba di 3 anni investita da un'auto a Salsomaggiore

Paura per una bimba investita a Salsomaggiore, questa mattina. L'incidente è avvenuto in via Parma. Per cause in via di accertamento, due donne e due bimbi stavano attraversando la strada quando un'auto ha investito il gruppo. Colpita in particolare una bimba di 3 anni. Il 118 ha inviato l'automedica e ambulanze da Fidenza e da Soragna: tutti sono stati portati all'ospedale Maggiore ma non sono in pericolo di vita. La polizia municipale ha effettuato i rilievi.