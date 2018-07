Due ragazze e due ragazzi di Salsomaggiore, di cui uno in gravi condizioni a Parma, sono rimasti feriti in un incidente avvenuto la scorsa notte a Fiorenzuola, sulla via Emilia. Per cause in via di accertamento, l'auto è uscita di strada all'altezza di una rotatoria. Un 33enne è stato portato in gravi condizioni a Parma. Ferite anche per un altro giovane e due ragazze.