Mangiacinema, in arrivo la settimana "d'autore" più golosa dell'anno

Da Pupi e Antonio Avati (Evento speciale: "I 50 anni di cinema dei fratelli Avati) a Maria Grazia Cucinotta (madrina del Festival), daPaola Pitagora a Carlo Delle Piane, dal regista Francesco Barilli allo scenografoLorenzo Baraldi e la costumista Gianna Gissi, dal fumettista Leo Ortolani (con il suo nuovo spettacolo) a Vito (cuoco d'eccezione per la cena di gala), da Enrico Beruschi che interpreta Guareschi alla star di "Detto fatto" e "La prova del cuoco"Daniele Persegani, senza dimenticare lo chef stellato Massimo Spigaroli e un centinaio di protagonisti tra artisti dello spettacolo e artisti del gusto. Sono solo alcuni dei nomi del cast di Mangiacinema 2018 - Festa del Cibo d’autore e del Cinema goloso, in programma a Salsomaggiore da mercoledì 26 settembre a mercoledì 3 ottobre. Saranno otto giorni con oltre40 degustazioni gratuite, 60 spettacoli, 15 show cooking, proiezioni appetitose, incontri con artisti, laboratori “Crea & Gusta”, visite guidate, l'immancabile cena di gala, le due anteprime (più i due extra di ottobre) di Cantù e Parma, otto Premi Mangiacinema - Creatori di Sogni (realizzati dall'artista Giuseppe Previtali).

La quinta edizione del Festival diretto dal giornalista Gianluigi Negri ha come Evento speciale "I 50 anni di cinema dei fratelli Avati", dopo quella dello scorso anno dedicata a Fellini, quella 2016 a Sordi e quelle del 2015 a Totò e del 2014 a Tognazzi. Pupi e Antonio Avati iniziarono a fare cinema il 18 settembre 1968: grande festa, dunque, per il regista e per il produttore bolognesi.

CHE COSA NON PERDERE

Tra gli eventi clou, le due feste che aprono e chiudono la manifestazione: mercoledì 26 settembre e mercoledì 3 ottobre il pubblico cenerà gratuitamente al cinema Odeon, con un tripudio di prelibatezze, sotto la guida (all'apertura) di Luca Cattani del Ristorante Pizzeria L'Incontro e (in chiusura) di Silvano Romani delKm 90 di Fidenza. Giovedì 27 settembre alle Terme Baistrocchi si terrà l'attesa cena di gala, con menu "avatiano" firmato dagli chef Vito, Alda Zambernardi e Marco Negri (Ristorante Il Garibaldi di Cantù), insieme al maestro gelatiere Corrado Sanelli (Premio Mangiacinema - Made in Salso), tra spettacolari show cooking, piatti d'autore e un'imperdibile sfida che Mangiacinema lancia quest'anno per la prima volta: quella tra mezze maniche della Bassa e anolini di Parma. Info e prenotazioni: 347 6961251.

LE DUE ANTEPRIME DI CANTÙ E PARMA

Mangiacinema, come ogni anno, ha due anteprime a Cantù e a Parma. Giovedì 20 settembre al Ristorante Il Garibaldi di Cantù la cena spettacolo "Sola con un cane"con Laura Fedele e il cane Barney (prenotazioni 031 704915). Venerdì 21 settembre alla Trattoria I Du Matt di Parma la cena "Dall'antica Roma ai Medici"con Franco Forte, Patrizia Debicke van der Noot e un invitante menu dell'antica Parma tutto da scoprire (prenotazioni: 0521 251407).