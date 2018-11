La scorsa notte i militari dell’aliquota Radiomobile della compagnia carabinieri di Salsomaggiore Terme hanno recuperato numerosi apparecchi elettronici, provento verosimilmente di furti in appartamento. Nel dettaglio, poco dopo le 2, l’attenzione dei militari in servizio di controllo del territorio è stata attratta dalle presenza di due giovani in via Fiume. Quando si sono accorrti della presenza dei carabinieri, dopo un vano tentativo di nascondersi, accovacciandosi dietro un auto in sosta, si sono dileguati a piedi nelle vie circostanti, abbandonando il bottino. Sono in corso gli accertamenti per risalire ai legittimi proprietari.