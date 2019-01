Non risponde al campanello. I vicini danno l'allarme: 83enne trovato morto

Un uomo di 83 anni è stato trovato senza vita all’interno di un appartamento al civico 1 di via Crispi, laterale di viale Porro, nella mattinata di ieri.

La richiesta di aiuto è giunta alla polizia locale attorno alle 10,30 da alcuni vicini di casa dell’uomo, residente a Salsomaggiore da alcuni anni, insospettiti dal fatto che dal giorno precedente non lo avessero visto uscire o rientrare dall’appartamento e che per tante volte hanno provato a contattarlo al telefono e al campanello senza ottenere alcuna risposta.

In via Crispi sono così giunti gli agenti della polizia locale che a loro volta hanno allertato i vigili del fuoco di Fidenza ed il 118 la cui centrale operativa ha inviato un’ambulanza dell’Assistenza pubblica di Salsomaggiore e l’automedica da Fidenza.

Nel frattempo sono stati avvisati anche i parenti dell’ottantatreenne che risiedono in un’altra città.

I vigili del fuoco con l’autoscala sono entrati nell’appartamento, ubicato al primo piano della palazzina, attraverso una finestra trovando l’uomo riverso a terra: a quel punto sono entrati in azione i sanitari ma, nonostante il loro prodigarsi, non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso.

E’ stato così avvisato il magistrato di turno che, viste le cause del decesso attribuibili a circostanze naturali, ha autorizzato la rimozione del corpo.

L’uomo, che viveva solo, aveva buoni rapporti con i vicini di casa che spesso lo aiutavano nella quotidianità. r.c.