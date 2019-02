Ritrovata una ragazza scomparsa e portata all’estero da un coetaneo

I carabinieri di Salsomaggiore hanno risolto nel giro di poche ore un caso che aveva creato molto allarme. Una ragazza di appena 16 anni era scomparsa della propria abitazione: in un primo momento si era pensato ad un rapimento ma grazie ad un’attenta analisi dei social e alla collaborazione con la polizia rumena si è scoperto che la giovane era stata prelevata da un coetaneo che l’aveva conosciuta su Facebook.

E che, secondo un comportamento comune nella cultura dI gruppi di nomadi rumeni aveva pensato di portarla a casa propria. Come per una sorta di fuga d’amore. Non senza difficoltà però l’abitazione in Romania è stata identificata e la ragazza per ritrovata e riaffidata alla famiglia. Ora si sta indagando per valutare eventuali reati commessi in questa vicenda.