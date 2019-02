Sparatoria dopo una rissa a Salsomaggiore

Rissa finita a colpi di pistola nel tardo pomeriggio di oggi a Salsomaggiore. L'inquietante episodio è accaduto davanti ad un bar di viale Indipendenza. Alcune persone, di origine straniera, avrebbero litigato al bar e poi sarebbero uscite picchiandosi pare con l'utilizzo di bastoni e un cacciavite. Uno di loro poi avrebbe estratto una pistola e sparato almeno tre colpi. Le persone coinvolte sono poi fuggite e piedi e in auto. Non è ancora chiaro se qualcuno è rimasto ferito, ma sarebbero statte trovate sul marciapiedi tracce di sangue. Sul posto per le indagini i carabinieri di Salsomaggiore.

