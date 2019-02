Un incendio si è sviluppato nella cantina di uno stabile a Salsomaggiore, in tarda mattinata, in via Salvo D'Acquisto. Due persone sono rimaste intossicate e sono state portate all'ospedale di Vaio per accertamenti e per il trattamento nella camera iperbarica. Sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia municipale.