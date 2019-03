Rissa con spari in via Indipendenza a Salsomaggiore: ci sono due arresti. Per il violento episodio avvenuto il 9 febbraio (un sabato, attorno alle 17) i carabinieri hanno eseguito un ordine di carcerazione per due 33enni albanesi, Renato Mustafaj e Halil Mustafaj. Sono accusati di tentato omicidio in concorso e porto illegale di armi da fuoco in luogo pubblico.