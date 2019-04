Perseguita l'ex compagna: arrestato

I carabinieri della stazione di Salsomaggiore Terme hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un soggetto, gravemente indiziato del reato di atti persecutori.

L’ordinanza è stata emessa dal gip in accoglimento della richiesta della Procura della Repubblica di Parma – gruppo specializzato fasce deboli.

L’attività nasce da una pregressa denuncia presentata da una donna negli uffici della caserma dei carabinieri di Salsomaggiore Terme nel mese di marzo. La signora esponeva ai militari che, dall’anno 2012 subiva numerose molestie dall’ormai ex compagno. In particolare, proprio a seguito della rottura del rapporto di convivenza, l’ex compagno si rendeva protagonista di numerosi episodi: la seguiva in tutti i suoi spostamenti quotidiani, si presentava al suo posto di lavoro, la contattava telefonicamente a tutte le ore, la minacciava di farle del male, laddove avesse sporto denuncia, suonava insistentemente il citofono dell’abitazione etc..

A seguito della denuncia i militari raccoglievano le dichiarazioni delle persone che avevano assistito ai fatti e informavano l’autorità giudiziaria.

La procura della Repubblica, ritenuta raggiunta la soglia della gravità indiziaria, richiedeva ed otteneva così l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa. Nonostante la misura cautelare in corso i Carabinieri, durante i quotidiani servizi perlustrativi, notavano il soggetto appostato sotto l’abitazione della donna e provvedevano a darne comunicazione all’autorità giudiziaria. Il pubblico ministero competente richiedeva così l’aggravamento della misura cautelare in corso con quella degli arresti domiciliari.

La richiesta della procura veniva accolta dal gip del tribunale di Parma.

L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato quindi tratto in arresto ed accompagnato presso la propria abitazione.