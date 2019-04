Operaio schiacciato dall'escavatore che si è ribaltato a Cangelasio. E' in gravi condizioni

Grave incidente, ma secondo le prime informazioni la vittima non sarebbe in pericolo di vita nonostante i traumi che ha riportato. Alle 19.30 un operaio è rimasto schiacciato dall'escavatore con cui stava lavorando a Cangelasio. Non si conoscono al momento le cause. L'uomo è stato trasportato con l'elisoccorso al Maggiore.