Listeria: 10 consigli di buona prassi in cucina per prevenire la malattia

Aumentano i ritiri precauzionali per il rischio Listeria: dopo quello di alcuni lotti di surgelati Findus e Lidl, arriva quello di un lotto di prosciutto Fiorucci. Il Listeria monocytogenes è un pericoloso batterio che prolifera negli alimenti freschi e sopravvive anche su superfici a contatto con gli alimenti - coltelli, posate, taglieri, cestino lava verdura - o nel frigorifero ma, dichiarano le dottoresse Franca Di Giovanni e Ombretta Pellerey del laboratorio di analisi specializzato in sicurezza alimentare Bioleader, «una corretta igiene domestica può aiutarci a prevenire questa infezione».

Ecco un decalogo di norme pratiche e buone prassi per evitare di contrarre la listeriosi, infezione anche fatale su soggetti particolarmente fragili.

1 COTTURA la Listeria monocytogenes muore con la cottura è quindi sufficiente cuocere il minestrone surgelato per pochi minuti ad una temperatura superiore a 75 C per eliminare il microorganismo.

2 FRIGORIFERO carne, salumi, formaggi, prodotti di gastronomia come insalata russa e insalate di riso, e più in generale tutti gli alimenti freschi, vanno conservati in frigorifero.

3 CONTENITORI CHIUSI gli alimenti vanno mantenuti in frigorifero e nel congelatore in contenitori chiusi.

4 NO ALLO SCONGELAMENTO RAPIDO è preferibile decongelare gli alimenti mettendoli in frigorifero, anche la sera precedente, oppure cuocendoli subito: è da evitare assolutamente lo scongelamento rapido sotto l’acqua calda.

5 OCCHIO ALLA SCADENZA i prodotti freschi di gastronomia, così come formaggi, carne, salumi e verdure già lavate, non vanno consumati dopo la data di scadenza.

6 SBRINARE FRIGO E FREEZER per far funzionare al meglio frigoriferi e congelatori, soprattutto in estate quando la temperatura è più alta, è buona abitudine sbrinarli regolarmente per evitare che si accumuli ghiaccio.

7 LA PULIZIA congelatore e frigorifero devono essere tenuti puliti e disinfettati di frequente.

8 LAVARE MOLTO GLI ALIMENTI CRUDI nella stagione più calda è necessario lavare molto bene frutta e verdura prima di consumarla cruda.

9 TOGLIERE LA TERRA prima del taglio di meloni e angurie, va tolta accuratamente tutta la terra, magari aiutandosi con una spazzola; vanno consumati in pochi giorni e conservati in frigorifero coperti o in contenitori chiusi ermeticamente.

10 ATTENZIONE PER BAMBINI, DONNE IN GRAVIDANZA E ANZIANI dovrebbero evitare di mangiare carne cruda, prodotti affumicati e formaggi prodotti con latte non pastorizzato.