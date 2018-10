3 dritte per guarire dalle infiammazioni al gomito

IL BRACCIALE MASSAGGIANTE

L'uso di uno specifico bracciale massaggiante con inserti in silicone favorisce i tempi di recupero. Può aiutare anche un apposito tutore dinamico che tenga l’arto fermo e permetta ai tendini di rigenerarsi.



IL MOUSE VERTICALE

Sono a rischio di epicondilite tutti coloro che stanno a lungo davanti al pc e usano il mouse. Può aiutare adottare il «mouse verticale», grazie al quale il palmo della mano non si appoggia sulla schiena del mouse tradizionale, ma ruota di 90° appoggiando il lato esterno della mano sul tavolo, in modo che la zona del polso e dei nervi non rimanga schiacciata.



I «COMPITI A CASA»

Un fisioterapista vi potrà indicare alcuni esercizi da fare autonomamente a casa: stretching per le braccia, le dita e il polso, ma anche contrazioni dei gruppi muscolari dell'avambraccio coinvolti nell'infiammazione.