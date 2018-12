Unghie belle, ma soprattutto sane

Come tutti i martedì, sulla Gazzetta del 18 dicembre due pagine di Salute e Benessere. Focus sulle unghie curate e colorate alla vigilia delle feste: impazza la pratica dello smalto semipermanente, che dura inalterato fino a tre settimane. Ma i dermatologi avvertono: non sono ancora chiari i rischi dei fornelletti Uva (sui quali non esiste una regolamentazione), dei solventi e delle lime. E consigliano: no al fai-da-te e ad estetiste improvvisate.