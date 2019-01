Stanno per arrivare le pagelle dei figli impegnati alle elementari, un momento di gioia ma anche, a volte, una fonte di preoccupazioni. Alcuni bambini possono sembrare stanchi, svogliati, in difficoltà. Forse soffrono di disturbi dell'apprendimento come dislessia, discalculia, disgrafia, disortografia. La neuropsichiatra infantile Silvia Zanotta spiega come si arriva alla diagnosi nei primi due anni delle elementari. E quando invece non è il caso di preoccuparsi.