La lunga marcia verso la "prova costume"

Nell'inserto Salute e benessere, in uscita come tutti i martedì con la Gazzetta, si parla della "lunga marcia" verso la prova costume. Rimettersi in forma richiede infatti tempi adeguati e non perdite drastiche e veloci di peso. Oltre ai consigli dei medici Gianfranco Beltrami e Giuseppe Finzi, proponiamo una dieta, scandita su sette giorni, per perdere almeno due chili al mese.