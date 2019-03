Onde d'urto, gel e bio-film contro la disfunzione erettile

Contro la disfunzione erettile, che in Italia riguarda circa 3 milioni di uomini, la nuova frontiera sono le terapie Hi-tech all’avanguardia prescritte sempre più spesso dagli specialisti e che si avviano a soppiantare le 'vecchie' pillole dell’amore. Cure che, oltre a ridurre il rischio di contraffazione, sono anche più sicure e gradite ai pazienti. L’indicazione arriva dagli esperti della Società italiana di andrologia (Sia).

Dalle onde d’urto ai biofilm e gel, queste terapie si stanno dimostrando sempre più efficaci. Uno studio Sia in corso di pubblicazione sulle onde d’urto a bassa intensità e indolori dimostra, infatti, che il 70% dei pazienti che non rispondono alle pillole migliora e il 28% torna a una funzione erettile completamente normale. Lo conferma anche una delle più ampie ricerche sul tema - una recente revisione dei principali studi clinici condotti dal 2010 al 2018 su oltre 800 pazienti - che mostra come la velocità del flusso ematico all’organo dopo onde d’urto sia più che quadruplicata.

«Le onde d’urto, già note per il trattamento della calcolosi, - sottolinea il presidente Sia Alessandro Palmieri - negli ultimi anni sono sotto i riflettori della comunità scientifica perchè potrebbero sostituire l’azione 'on demand’dei farmaci a favore di un risultato duraturo contro l’impotenza».