Medici e infermieri: sono 526 i nuovi assunti a tempo indeterminato

La Regione investe nella sanità, compresa quella della città e della provincia, come dimostrano le oltre 500 stabilizzazioni effettuate nell'ultimo anno tra l'Azienda ospedaliera e l'Ausl. Nel 2019, a livello complessivo sono oltre 1.200 le nuove assunzioni nel servizio sanitario dell’Emilia-Romagna nei primi tre mesi dell'anno, con una media di 400 al mese, mentre nel triennio iniziato nel 2016 le assunzioni di medici, infermieri, tecnici e operatori, tutti a tempo indeterminato, sono più di 10.300. Questi sono i numeri che fotografano lo stato generale del sistema sanitario regionale e che sono stati resi noti ieri dal presidente Stefano Bonaccini e dall’assessore alle Politiche per la salute, Sergio Venturi.

GLI ASSUNTI A PARMA

Andando a controllare i dati per ogni città, emerge che a Parma sono state 526 le assunzioni a tempo indeterminato nel 2018. Per la precisione, le assunzioni nell'azienda ospedaliera sono state 336, di cui 286 nel comparto (cioè infermieri, ostetriche, operatori sociosanitari, tecnici, amministrativi) e 50 nella dirigenza (i medici), mentre per l'Ausl le assunzioni complessive sono state 190, divise fra comparto (153) e dirigenza (37).

RICAMBIO GENERAZIONALE

Si chiama turn over e, per i non addetti ai lavori, è quel dato che stabilisce quante assunzioni sono state effettuate a fronte di un determinato numero di pensionamenti. A Parma il turn over è stato del 94% per l'Ausl e del 120% per l'ospedale. Tanto per capirci: al Maggiore ogni pensionato è stato sostituito con 1,2 assunti. Le percentuali di Parma però non sono tra le più alte della regione, in quanto a Reggio e a Modena ne esistono di più sostenute. Ad esempio, all'Ausl di Piacenza il turn over è del 122%, all'Ausl di Reggio Emilia 195%, all'Ausl di Modena 77%, all'azienda ospedaliera di Modena del 197%, all'Ausl di Bologna 109%, all'azienda ospedaliera di Bologna 93%, all'ospedale Rizzoli 128%, all'Ausl di Imola 95%, all'Ausl di Ferrara 56%, all'azienda ospedaliera di Ferrara 167%, per finire con la percentuale di turn over all'Ausl della Romagna che è del 137%.

LAVORO STABILE

Tornando a parlare di assunzioni, sono 1.236 (882 nel comparto e 354 nella dirigenza), le assunzioni nei primi 3 mesi del 2019, con una media di 400 al mese. Le stabilizzazioni, in ottemperanza degli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali, sono 303 (94 nel comparto e 209 nella dirigenza).

Negli ultimi tre anni, nel servizio sanitario regionale sono state assunte a tempo indeterminato 9.106 persone, di cui 6.836 nel comparto (e dunque infermieri, ostetriche, operatori sociosanitari, tecnici, amministrativi) e 2.270 dirigenti (di questi, 1.997 sono medici e veterinari). Sul totale, 3.204 sono stabilizzazioni, di cui 1.777 nel comparto e 1.427 per la dirigenza (1.255 tra medici e veterinari). Nel corso del 2018, gli assunti a tempo indeterminato sono stati 4.223, di cui 3.121 nel comparto e 1.102 nella dirigenza (di questi, 907 sono medici e veterinari). Sul totale, 1.746 sono stabilizzazioni, di cui 1.039 nel comparto e 707 per la dirigenza (602 tra medici e veterinari).

PERSONALE PIÙ GIOVANE

I forti investimenti fatti dalla Regione (oltre 24 milioni di euro) per il continuo reperimento delle migliori professionalità e il rafforzamento degli organici hanno portato anche ad un altro risultato significativo sul versante anagrafico: se nel 2009, infatti, il personale medico con meno di 44 anni rappresentava il 30% della forza lavoro, a fine 2018 sfiora il 40%. Da inizio legislatura ad oggi, poi, il numero complessivo dei dirigenti medici in servizio nelle strutture dell’Emilia Romagna è aumentato a livello assoluto di oltre 450 unità, mentre - sulla base delle informazioni disponili ad oggi - l’opzione «quota 100» ha coinvolto meno di 40 dirigenti, mantenendo pertanto costante e fisiologico il flusso dei pensionamenti. P.Dall.