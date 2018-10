S.Leonardo, ladri in azione in pieno giorno: rubati gioielli e perfino maglia della Juve. Arrestati

Due Ladri georgiani con precedenti penali sono stati arrestati dai carabinieri dopo un furto in un appartamento di via Marmolada. I due si sono introdotti nella casa con un grimaldello e hanno rubato gioielli e altri oggetti di valore oltre ad una maglietta della Juventus ma una telecamera di sorveglianza via ripresi e ha allertato il padrone della casa. L’uomo ha quindi chiamato i carabinieri che sono accorsi sul posto fermando i due con ancora addosso la refurtiva. I due sono stati quindi arrestati per furto aggravato e compariranno nelle prossime ore davanti al giudice.