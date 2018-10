Incidente stradale in via San Leonardo nel tardo pomeriggio, un ciclista è stato urtato da una vettura: l'auto, guidata da una donna residente in provincia Parma, proveniente da via San Leonardo e diretta verso il centro, ha toccato lateralmente la due ruote con, in sella, un cittadino di origine extracomunitaria. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 per trasportare il ciclista al locale del Pronto Soccorso del Maggiore con ferite di media/lieve entità.