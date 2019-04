Campanini (Pd): "Quando riapre l'ostello della gioventù di S.Leonardo?"

Interrogazione del consigliere comunale del Partito Democratico, Sandro Campanini, sull'Ostello della gioventù di via San Leonardo. Nello specifico la sua riapertura. Ancora non annunciata. "Se è questione di giorni, non ci scandalizziamo. - Esordisce Campanini - Ma siccome l'affidamento della nuova gestione (alla Cooperativa Ballarò di Palermo) da parte del Comune risale al 19 novembre 2018 e nella home page del sito web dell'Ostello si legge il 15 aprile come data di riapertura (più o meno come nella bozza di contratto, in cui si indicava il 10 aprile), è lecito domandare se sono stati fatti i lavori di adeguamento previsti, per i quali il Comune eroga 100.000 euro, e quando la struttura riaprirà realmente. Sarebbe un peccato non offrire un servizio adatto ai giovani e alle famiglie proprio in un periodo caratterizzato da ferie e ponti, quindi particolarmente attrattivo per il turismo nella nostra città. E anche l'estate non è così lontana".