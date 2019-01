"Nuova Pasticceria Lady" ancora tra i top bar d'Italia nella guida del Gambero Rosso

È stata presentata oggi all’Hotel St.Regis Rome la 19esima edizione della Guida Bar D’Italia del Gambero Rosso, che raccoglie le migliori realtà della Penisola. Una raccolta di 1300 indirizzi che spaziano da Nord a Sud sul territorio nazionale valutati in Chicchi (a giudicare la qualità del caffè) e Tazzine (che esprimono un voto sull’offerta complessiva del locale) e che rappresentano un utile strumento per muoversi in un panorama variegato. Quest’anno sono 44 i locali che hanno raggiunto il massimo punteggio, un esercito di eccellenze composito e sfaccettato che riflette appieno lo stato dell’arte di un mondo quanto mai vivo. Ne fanno parte realtà di provincia come storiche insegne di grandi capoluoghi, giovani imprese nate da visioni lungimiranti, nomi importanti della pasticceria e della ristorazione tricolore, bar di grandi alberghi. Parma, con tre chicchi e tre tazzine è rappresentata, ancora una volta e anni dalla "Nuova Pasticceria Lady" di San Secondo. Il premio bar dell'anno è andato a La Pasqualina di Almenno San Bartolomeo (BG). Menzione speciale a Staccoli Caffè di Cattolica.