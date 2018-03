Gara di negoziazione: studenti di Parma sul podio

Una squadra di 6 studenti del corso di laurea magistrale in Trade e Consumer Marketing (Trade) e di Giurisprudenza ha conquistato il podio nella Competizione nazionale di Mediazione e negoziazione, che si è svolta alla Statale di Milano. L'inserto Università in edicola con la Gazzetta di Parma martedì 13 marzo spiega nei dettagli com'è andata. Fra gli altri argomenti in primo piano: ambiente, startup, la donna nella Storia.