Berenini, Gsk e Chiesi «adottano» la terza A chimici di Fidenza

Come ogni mercoledì torna in edicola con la Gazzetta di Parma l'inserto dedicato alla scuola. Grande spazio al progetto pilota nazionale che vede Gsk e Chiesi in campo per un importante progetto nazionale di alternanza scuola-lavoro con la terza A del Berenini di Fidenza. Al Melloni invece gli studenti diventano imprenditori.

Il Marconi ha ricordato il preside Francesco Illari, morto nel 2016. E se all'Itis da Vinci si va a lezione di difesa personale, al Bertolucci con un robot si studia l'integrazione. A Calestano si fanno i laboratori sulla memoria, mentre alla Laura Sanvitale si gioca a scacchi per crescere.

Infine, il commento di Filippo Mazzieri: «Basta scappare dall'Italia, sbattiamoci per ridare un futuro al Paese». E se volete pubblicare foto e articoli su Gazzetta Scuola, scrivete a scuola@gazzettadiparma.net o a mvaroli@gazzettadiparma.net.