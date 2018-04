Innovazione e sviluppo con le studentesse della Fra Salimbene

Un inserto scuola tutto dedicato alla grande forza e capacità femminile, quello di mercoledì 4 aprile 2018. Spazio alla Fra Salimbene per i progetti tecnologici al femminile, spazio al Bodoni per l'assemblea dedicata alle donne coraggiose e spazio al Gadda di Langhirano per l'incontro sulla differenza di genere e contro la violenza alle donne. E se l'Itis da Vinci va in Germania per l'alternanza scuola-lavoro, gli studenti dell'Ipsia Primo Levi raccontano il loro «doloroso» viaggio della memoria a Birkenau. Grandi lezioni al Paciolo D'Annunzio con Mario Tozzi e al Marconi con Corrado Bologna. Infine, non perdetevi il seminario gratuito con l'esperta Beatrice Aimi: «Buoni studenti si nasce o si diventa?». E se volete pubblicare articoli, foto e video scrivete a scuola@gazzettadiparma.net o a mvaroli@gazzettadiparma.net