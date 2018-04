Giochi matematici: in 36 alle finali nazionali della Bocconi di Milano

Sono 36 gli studenti parmigiani che andranno alle finali nazionali di Milano per i Giochi matematici della Bocconi. E al liceo Marconi sono stati premiati tutti i vincitori delle diverse categorie: ben 47 su oltre 400 partecipanti. Questo e tanto altro sull'inserto della Gazzetta dedicato alla Scuola, in edicola al mercoledì. Grande spazio anche al liceo Ulivi per la Giornata mondiale della Poesia. Premi al liceo Bertolucci alle olimpiadi di Service Learning e al Romagnosi per le olimpiadi di Lingue classiche. Per i progetti, al liceo Porta gli studenti insegnano ai bambini la logica, mentre al Melloni c'è un nuovo approccio alla lettura. Tavola rotonda di successo all'Itis Leonardo da Vinci: gli imprenditori insegnano agli studenti come costruire il futuro. Ricordiamo che sabato 14 al Centro giovani Montanara alle 10 si terrà il seminario gratuito per diventare bravi studenti. E se volete pubblicare articoli e foto scrivete a scuola@gazzettadiparma.net o a mvaroli@gazzettadiparma.net.