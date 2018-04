Più di 7.700 ragazzi all'Open Day dell'Università di Parma

Oltre 1.900 visitatori hanno decretato oggi il grande successo della giornata dell’Open Day 2018 dedicata alle lauree magistrali, l’evento di informazione e orientamento che l’Università di Parma ha pensato ormai per il terzo anno consecutivo per gli studenti iscritti ai corsi triennali e per chi ha già una laurea di primo livello e intende proseguire con un biennio magistrale.

Complessivamente quindi le attività di informazione organizzate dall’Università di Parma sia per gli studenti delle scuole superiori che per quelli già iscritti a corsi di laurea triennali hanno raccolto un’elevata adesione, con oltre 7.700 visitatori nei quattro giorni di apertura.

Lo dice una nota dell'Università, che prosegue:

Tutta la giornata ha visto fino alle 18 una “non stop” di persone tra gli stand di servizi e strutture dell’Ateneo e di realtà esterne, e ottimi riscontri anche per le presentazioni dei 46 corsi di laurea magistrale, tenute da docenti, studenti e laureati e coordinate dai giornalisti Marco Balestrazzi, Pietro Razzini e Roberto Uggeri.

Alto quindi l’interesse su tutta l’offerta magistrale dell’Ateneo, che per l’a.a. 2018-19 si arricchisce di due nuovi corsi: Gestione dei sistemi alimentari di qualità e della gastronomia, coordinato dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali con il Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, e Food Sciences for Innovation and Authenticity, interateneo con la Libera Università di Bolzano e l’Università di Udine e coordinato per l’Ateneo dal Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco.



Ai visitatori che in questi giorni si sono recati fisicamente in Sede Centrale si aggiungono le oltre 3.500 persone (2.650 la scorsa settimana e 900 oggi) che non potendo essere fisicamente presenti all’Open Day hanno seguito le presentazioni in diretta streaming. Le presentazioni resteranno disponibili sul canale Youtube dell’Università di Parma (https://www.youtube.com/user/univpr).

Il 17 luglio apriranno le immatricolazioni online agli 86 corsi di studio triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico offerti dall’Università di Parma, con modalità che verranno rese note nelle prossime settimane. Si raccomanda nel frattempo ai futuri studenti di effettuare la registrazione sul sito di ateneo all’indirizzo www.unipr.it/registrazione, in modo da concludere poi il processo di immatricolazione nel più breve tempo possibile.