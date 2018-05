L'Europa è nelle mani degli studenti. E al Bertolucci 30 tra docenti e studenti arrivati da Francia, Svezia, Spagna, Slovacchia, Grecia erano a Parma - ospiti delle famiglie degli studenti - per lavorare insieme sui cambiamenti climatici supportati dall’Università di Luea e dalla Municipalità di Pitea. Il progetto, in particolare, si chiama European students’ Climate Report. Questo il tema principale dell'inserto Scuola in edicola al mercoledì con la Gazzetta. Ma anche i progetti al Bocchialini, al Maria Luigia, al Conservatoio Boito e al Romagnosi. Senza dimenticare il Gruppo mineralogico alla Toscanini.