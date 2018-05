Una sala studio intitolata a Giulio Regeni, per ricordarlo e per tenere vivi i suoi valori. Su Gazzetta Università di martedì 22 maggio il racconto della cerimonia di intitolazione in vicolo Grossardi. Tra le altre notizie il resoconto dell'incontro all'Orto botanico in cui l'assessore e docente Michele Guerra insieme a Didi Bozzini hanno parlato della mostra «Il Terzo Giorno» e l'annuncio della «Notte d'evasione», organizzata dall'Udu.