Come ogni mercoledì in edicola con la Gazzetta di Parma c'è l'inserto dedicato alla scuola: la lezione al cinema Astra agli studenti del Bertolucci sugli anni di piombo e la testimonianza di chi ha visto uccidere il proprio padre, ma anche le ricerche dei ragazzi del Toschi sulle verità nascoste del memoriale di Aldo Moro. All'Ipsia Primo Levi sta crescendo un vero campione: il velocista N'Doli Blekand. E ancora, la lezione al Marconi sulla sicurezza stradale, il liceo Ulivi in Spagna e in Svezia e l'Itis da Vinci al lavoro per la casa del futuro. Infine, il progetto Natura, un ponte tra scuola e università. E se volete pubblicare foto e articoli della vostra scuola scrivete a scuola@gazzettadiparma.net.