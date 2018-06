Studenti a lezione di vela, Radio Marconi e Giornata dell'arte all'Ulivi

Come ogni mercoledì in edicola con la «Gazzetta» c'è l'inserto dedicato alla scuola. Spazio agli studenti del Romagnosi, del Bocchialini e del Toschi a lezione di vela per imparare a rispettare il mare. Spazio anche alle ragazze del Giordani che per approfondire la lingua spagnola si sono messe in gioco con il flamenco.

E se la redazione di "Radio Marconi" è andata in visita a Radio Rai a Roma, il liceo Ulivi ha organizzato un'esemplare Giornata dell'arte. Orientamente è invece il progetto molto curato delle medie, di cui l'istituto comprensivo Bocchi è capofila, per combattere l'insuccesso e la dispersione scolastica.

Infine, l'Europa Day a Calestano, l'omaggio delle scuole di Berceto e Ghiare a mamma Palmira Magri e i 10 anni dell'Avis tra i banchi.