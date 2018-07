Slitta a gennaio 2019 il trasferimento temporaneo di 12 classi (le terze, le quarte e le quinte) della scuola Albertelli dal complesso di via Newton al comparto di strada D’Azeglio nell’edificio ex Stimmatini – ex Collegio Europeo, per il tempo necessario a ristrutturare integralmente la scuola di provenienza. Il trasferimento si farà dunque in concomitanza con le vacanze natalizie, anziché all’inizio dell’anno scolastico come originariamente previsto. Lo slittamento - spiega il Comune - deriva dal fatto che il finanziamento statale per dare avvio ai lavori è in ritardo e questo ha reso impossibile l'inizio del cantiere per il mese di settembre.