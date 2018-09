Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie: 945 presenti per 438 posti

Oggi (mercoledì 12 settembre), si è regolarmente svolta al Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di Parma la prova di ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso nazionale delle Professioni sanitarie (Fisioterapia, Infermieristica, Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmologica, Ostetricia, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia).



945 i candidati presenti, con una percentuale di presenze dell’84,4% rispetto ai 1120 iscritti alla prova. 438 i posti complessivi disponibili.



Di seguito il riepilogo delle domande presentate e dei posti disponibili per i singoli corsi di laurea:

Fisioterapia: 473 domande – 53 posti disponibili

Infermieristica: 232 domande – 250 posti disponibili

Logopedia: 116 domande – 13 posti disponibili

Ortottica e assistenza oftalmologica: 36 domande – 16 posti disponibili

Ostetricia: 109 domande – 23 posti disponibili

Tecniche audioprotesiche: 21 domande – 20 posti disponibili

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: 24 domande – 23 posti disponibili

Tecniche di laboratorio biomedico: 47 domande – 26 posti disponibili

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia: 62 domande – 14 posti disponibili.

La prossima prova di ammissione in programma riguarda il corso di laurea magistrale delle Professioni sanitarie in Scienze infermieristiche e ostetriche e si svolgerà venerdì 26 ottobre 2018.



Tutte le informazioni utili sulle prove di ammissione si possono trovare nella home page del sito web di Ateneo al banner “Test di ammissione”.