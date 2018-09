UniRankings 2019: l'ateneo di Parma 501esimo nella classifica mondiale

Ottime prestazioni dell’Italia nel Times Higher Education (THE) World University Rankings: il nostro Paese incrementa la sua rappresentanza, i principali istituti scalano tutti delle posizioni e l’Università di Bologna entra a far parte dell’elite globale delle prime 200 università nella classifica del 2019.

La classifica annuale definitiva, giunta al suo 15mo anno, comprende oltre 1.250 istituti di istruzione superiore in tutto il mondo, con un incremento rispetto ai 1.100 dello scorso anno, e con 86 Paesi rappresentati rispetto agli 81 dell’anno scorso.

L’Italia è presente con 43 università nella classifica del 2019, rispetto alle 40 dell’anno scorso. L'istituto italiano di punta, la Scuola Superiore Sant'Anna, guadagna due posizioni fino alla 153a, mentre la seconda università più importante, la Scuola Normale Superiore di Pisa, scala 23 posizioni raggiungendo un ottimo 161o posto, con i più importanti miglioramenti del punteggio nell’ambito di docenza e ricerca.

La maggior parte degli atenei italiani precedentemente inclusi è rimasta stabile o ha scalato posizioni e le tre principali università hanno fatto dei passi in avanti: ognuna di esse ora fa parte della classifica globale delle prime 200 università, con l’Università di Bologna che ha raggiunto la 180a posizione grazie ai miglioramenti del punteggio nell’ambito di docenza, ricerca, impatto delle citazioni (influenza delle ricerche), introiti del settore e prospettiva internazionale.

Registra un miglioramento complessivo anche l’Università di Padova, portandosi tra le prime 250 a livello globale; l'Università di Napoli Federico II entra tra le prime 350 e l'Università cattolica del Sacro Cuore e l’Università di Ferrara entrano entrambe tra le prime 500.

Phil Baty, Direttore editoriale di Global Rankings presso THE, ha dichiarato: «E' stato un anno molto positivo per l'Italia: 43 istituti italiani sono presenti nella nostra classifica del 2019, con tre nuove entrate e 3 presenze nell’elite globale delle prime 200. Tuttavia per continuare a migliorare, le università italiane farebbero bene a investire di più per incrementare la loro capacità di ricerca e le collaborazioni internazionali».

Queste le 43 università italiane che rientrano nel Times higher education (The) World University rankings 2019 e il confronto rispetto alle valutazioni della precedente rilevazione.

Ateneo 2019 2018 Scuola Superiore Sant'Anna =153 =155 Scuola Normale Sup. Pisa =161 184 Università di Bologna 180 201-250 Università di Padova 201-250 351-400 Vita-Salute San Raffaele 201-250 201-250 Sapienza di Roma 251-300 301-350 Università di Trento 251-300 251-300 Università di Milano 301-350 301-350 Università Napoli Federico II 301-350 401-500 Università di Pisa 301-350 351-400 Politecnico di Milano 301-350 301-350 Libera Università di Bolzano 351-400 301-350 Università di Modena e R.E 351-400 401-500 Università di Perugia 351-400 ---- Università di Salerno 351-400 351-400 Università di Siena 351-400 401-500 Politecnico di Bari 401-500 ---- Università di Bari Aldo Moro 401-500 401-500 Università della Calabria 401-500 401-500 Università del Sacro Cuore 401-500 501-600 Università di Ferrara 401-500 501-600 Università di Firenze 401-500 401-500 Università di Genova 401-500 401-500 Politecnico delle Marche 401-500 401-500 Università di Milano-Bicocca 401-500 401-500 Università di Pavia 401-500 351-400 Politecnico di Torino 401-500 401-500 Università Roma Tor Vergata 401-500 401-500 Università di Roma III 401-500 401-500 Università di Trieste 401-500 351-400 Università di Torino 401-500 401-500 Università Urbino Carlo Bo 401-500 401-500 Università di Verona 401-500 401-500 Università di Bergamo 501-600 401-500 Università di Brescia 501-600 401-500 Università di Catania 501-600 501-600 Università di Palermo 501-600 501-600 Università di Parma 501-600 501-600 Università di Udine 501-600 ----- Cà Foscari di Venezia 601-800 501-600 Università di Cagliari 601-800 601-800 Università di Sassari 601-800 501-600.