Scuola digitale: premiato il progetto del liceo Marconi

Al mercoledì in edicola con la Gazzetta di Parma c'è l'inserto dedicato alla scuola: questa settimana, i progetti premiati per Scuola digitale; la fabbrica del futuro alla Dallara Academy di Varano Melegari; il concorso dell'associazione Footprint sulle periferie (le domande entro il 31 ottobre); la relazione del vescovo ausiliare di Sarajevo Pero Sudar ai liceali del Viaggio della memoria; tutto il programma de La Buona battaglia-Tre giorni sull'istruzione al Teatro al Parco per ragazzi, bambini e insegnanti. Infine, Francesca Orsatti del liceo Ulivi è campionessa nazionale di salto triplo. E se volete pubblicare articoli e foto sui progetti e sulle gite della vostra scuola scrivete a mvaroli@gazzettadiparma.net