Parma: quale città per il futuro? Dagli studenti le idee per riqualificare le periferie

Grande concorso dell'associazione Footprint di Andrea Chiesi per gli studenti delle superiori. C'è ancora una settimana di tempo per iscriversi. Il titolo? "Parma: quale città per il futuro? Dal recupero delle periferie la tutela e la valorizzazione delle biodiversità, per una vita degna di essere vissuta". Questo il tema dell'inserto dedicato alla Scuola, in edicola come ogni mercoledì con la Gazzetta.

Gli altri argomenti? Tommaso Ghidini al Paciolo-D'Annunzio, la prova di evacuazione alla Corazza, i premi al Bodoni per la mostra sulle relazioni tra adolescenti, il Bertolucci al lavoro con Francia, Germania, Croazia e Bulgaria, corso di cinese all'istituto Micheli in collaborazione con il liceo Marconi per ottimizzare l'integrazione e, infine, la lettera di appello del preside Guido Campanini per i troppi furti nelle scuole.

E se volete pubblicare articoli e foto sui progetti delle vostre scuole, ma anche temi e gite, scrivete a mvaroli@gazzettadiparma.net