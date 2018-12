La «Notte di Leonardo» all'Itis: 30 aziende incontrano gli studenti

Con questo numero l'inserto Scuola, in edicola con la Gazzetta al mercoledì, vi augura buone vacanze e buone feste. Questa settimana, spazio alla Notte di Leonardo all'Itis con 30 aziende del territorio: un'occasione unica per gli studenti e per il loro futuro. Sempre all'Itis presentato il progetto "Le statue parlano".

I ragazzi del Berenini e del Solari in visita a Fidenza grazie allo Iat, mentre al Gadda di Fornovo la tecnologia si unisce alla cultura umanistica e alla creatività.

E ancora: doppio traguardo per gli studenti dell'indirizzo sociosanitario del Giordani, al liceo Toschi CreArtivity e al Bodoni l'albero di Natale donato da Verdi Promesse.

Infine, i nonni spiegano la Guerra Mondiale ai bimbi di Vicofertile e via alle lezioni di educazione finanziaria alle superiori. Ci vediamo a gennaio e se volete pubblicare articoli e foto nell'inserto Scuola scrivete a mvaroli@gazzettadiparma.net. Buon Natale