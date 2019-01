Pubblicato il bando Erasmus Plus SMS per l'anno accademico 2019-2020

L’Università di Parma ha pubblicato il bando per la partecipazione al Programma Erasmus Plus SMS - Mobilità a fini di studio – A.A. 2019-2020.



Il bando Erasmus Plus SMS permette di accedere ai finanziamenti per trascorrere un periodo di studio variabile da tre a dodici mesi in un’Università europea partner dell’Ateneo di Parma e aderente al Programma.

Sono disponibili più di 1.500 borse di studio fruibili grazie ai circa 700 accordi bilaterali che l’Università di Parma ha sottoscritto dal 1988 a oggi con Atenei europei.



Possono presentare domanda di candidatura gli iscritti a uno dei corsi di studio di I, II e III livello presenti nell’offerta formativa dell’Ateneo di Parma, compresi i corsi interateneo con sede amministrativa all’Università di Parma.



Gli studenti interessati potranno trovare tutte le informazioni utili per poter partecipare alla selezione, compresi il testo del bando, la guida, la documentazione da presentare e i relativi allegati, sul sito web dell’Università di Parma, alla pagina https://www.unipr.it/erasmusplus_sms_out_2019_2020



La domanda di candidatura, compilata e corredata dei necessari allegati, dovrà essere:

1. compilata, collegandosi al proprio profilo personale ESSE3, entro le ore 23 del giorno 1° marzo 2019;

2. stampata, sottoscritta e presentata, completa di tutti gli allegati, entro le ore 12 del giorno 4 marzo 2019 all’Ufficio Protocollo di Ateneo (Sede Centrale, via Università 12 – 43121 Parma). Nel caso di domande inviate a mezzo posta, non fa fede il timbro postale di spedizione. È ammesso anche l’invio a mezzo PEC (da indirizzo personale certificato del candidato) all’indirizzo protocollo@pec.unipr.it.



La domanda di candidatura sarà accessibile per la compilazione dal giorno 28 gennaio 2019.



I candidati dovranno sostenere il Language Placement Test predisposto dall’Università di Parma nei giorni 18-19-20 febbraio 2019 (iscrizione obbligatoria) o rientrare in una delle categorie di esonero previste. Le informazioni in merito all’iscrizione al Language Placement Test e sulle categorie di esonero sono disponibili alla paginahttp://www.unipr.it/LPT



Per informazioni:

U.O. Internazionalizzazione di Ateneo - Erasmus and International Home, P. le San Francesco 3, tel. 0521-904203, e-mail erasmus@unipr.it