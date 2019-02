Le studentesse del Mit di Boston: «Donne e scienza? La parità di genere è lontana»

Le classi del Romagnosi e del Marconi hanno incontrato le studentesse del Mit di Boston: «Donne e scienza? Ci sono ancora troppi pregiudizi e la parità di genere è lontana». Questo il tema di apertura dell'inserto dedicato alla scuola, in edicola al mercoledì con la Gazzetta di Parma. Grande spazio anche al liceo Bertolucci al lavoro con quattro scuole europee su un progetto ambientale contro l'inquinamento. I ragazzi del liceo Ulivi ci raccontano invece la visita alla mostra milanese di Banksy. Entusiasmo per l'incontro a Vigolante sulla lettura. E ancora: lo spettacolo per le scuole del Cornigliese del Consorzio di Bonifica Parmense, il progetto al Paciolo D'Annunzio contro il gioco d'azzardo e via al corso di cinese al Magnaghi di Salsomaggiore. E se volete pubblicare foto e articoli sull'inserto scuola scrivete a mvaroli@gazzettadiparma.net