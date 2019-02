San Leonardo, alla scuola Vicini un coro in 28 lingue

Come ogni mercoledì con la Gazzetta di Parma c'è l'inserto dedicato alla Scuola uno spazio per studenti, prof, genitori e presidi. Grande spazio alla Giornata dell'Unesco dedicata alla «Lingua Madre» festeggiata alla scuola Vicini del quartiere San Leonardo: un coro con ben 28 lingue diverse. E ancora: una bravissima studentessa del Bodoni ci racconta la mattina trascorsa con Enrica e Michele Pizzarotti, gli imprenditori aperti alla cultura del mondo. Entusiasmante l'incontro dei ragazzi del liceo Sanvitale con la scrittrice Tea Ranno. Bella la riflessione delle «ragazze» dell'Itis: «Chi ha detto che abbiamo paura a uscire la sera in via Toscana?». Infine l'esperta Beatrice Aimi: «E se fra i casi di disagio a scuola ci fossero (anche) dei geni incompresi?». E se volete pubblicare articoli, foto e video sulla vostra scuola scrivete a mvaroli@gazzettadiparma.net