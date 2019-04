I premiati di BankMeApp, della Borsa Gelati all'Ulivi e del Toschi

Tanti i premi sull'inserto Scuola della Gazzetta di questa settimana: sempre in edicola al mercoledì. Il BankMeApp con Bertolucci, Marconi e Melloni; Like & Dislike al liceo Toschi; la borsa di studio Paolo Gelati al liceo Ulivi. Spazio anche all'interessante lezione del presidente Alberto Chiesi e di Maria Paola Chiesi all'istituto Bodoni sulla responsabilità sociale d'impresa: l'entusiasmo dei ragazzi. E ancora, il Miur a Fraore per visitare il laboratorio del Bocchialini e il presidente della Regione Bonaccini a Beduzzo di Corniglio, dove è stata eletta sindaca della Città dell'amicizia la piccola Sofia. E se volete pubblicare articoli e foto sull'inserto Scuola scrivete a mara.varoli@gazzettadiparma.it