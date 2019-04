Servizio civile: volontari in classe alla Fra Salimbene

Un po' amici e un po' "prof": i volontari del servizio civile in classe alla Fra Salimbene. Questo è molto altro nell'inserto Scuola della Gazzetta di Parma, in edicola al mercoledì. Chi ha detto che il latino non è più di moda? Ben nove licei alla certificazione. E ancora: al Romagnosi la lezione della giornalista Rossella Canadé; Rocco Piegaia del Magnaghi di Salso tra i migliori sommelier; il liceo Ulivi a Strasburgo; la scuola dell'infanzia di Corniglio al castello di Torrechiara. E infine la bellissima riflessione di Benedetta Storti del Maria Luigia: "Quelle piccole comunità chiuse che impediscono di pensare al bene comune".

