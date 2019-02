Elezioni in Abruzzo, Pizzarotti critica il M5S: "Il cambiamento non si attua a colpi di slogan"

Il sindaco Federico Pizzarotti commenta l'esito delle elezioni regionali in Abruzzo criticando il Movimento 5 Stelle, che si ferma al 20,20% ed è terzo dopo centrodestra (vittorioso con il candidato Marco Marsilio) e il centrosinistra.

"Il cambiamento non si attua a colpi di slogan - scrive Pizzarotti sulla sua pagina Facebook -. Se prometti uno stop ai condoni edilizi e fiscali e stop all’Ilva ma poi fai il contrario, il cittadino si volta dall’altra parte. I 5 stelle calano sotto i colpi dei loro slogan, ma oltre alla destra cresce una forza che arriva dalle realtà civiche, non più legate a doppio filo ai partiti che hanno governato l’Italia. Il cambiamento passa da lì: gli abruzzesi hanno mostrato la strada. Presto anche le elezioni in Sardegna ci dara...nno questa conferma. Perciò andiamo avanti con l’idea di un partito che lavora senza slogan e alternativo alla destra, nato nei territori, che unisce le realtà civiche, che tutela l’ambiente, che parla di opportunità e di occupazione, di protezione e unità attorno alla bandiera italiana. #ItaliainComune".